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الخميس، 01-09-2022 10:12 ص

تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز

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الوكيل الإخباري - رفعت السلطات التركية يوم الخميس أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر بنحو 20 % وحوالي 50% للقطاع الصناعي، مما زاد الضغوط على التضخم الذي بلع قرابة 80% في تموز.

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ومن المتوقع أن تؤدي الزيادات إلى دفع التضخم لأعلى بمقدار 0.8 نقطة مئوية، وفقا لحسابات رويترز، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الصناعية أيضا إلى زيادة غير مباشرة في التضخم إذ يُحمل المنتجون التكاليف على المستهلكين.


وقالت هيئة تنظيم الطاقة التركية إنها رفعت أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 20 بالمئة، وبنسبة 30 بالمئة للقطاع العام والخدمات و50 بالمئة للقطاع الصناعي. ( investing

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