تركيا تضخ استثمارات مليارية في مشروع طاقة بالبحر

الوكيل الاخباري-ذكرت صحيفة "صباح" التركية، اليوم الخميس، أن تركيا ستضخ استثمارت بقيمة 10 مليارات دولار في حقول غاز في البحر الأسود، وذلك بهدف استخراج ونقل 540 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

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وجاء في تقرير للصحيفة: "هناك حافز كبير لإنتاج غاز البحر الأسود لاستخراج 540 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، ومن المخطط أن تكون الكميات متاحة في العام 2023".



وأشارت الصحيفة التركية إلى أن جهود استخراج 540 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي تتواصل تزامنا مع قيام تركيا بتوسيع أسطول التنقيب الخاص بها.



وتم اكتشاف الغاز الطبيعي في حقل ساكاريا قبالة سواحل مقاطعة زونغولداك شمال تركيا في العام 2020، وقد قدرت احتياطيات الحقل بنحو 540 مليار متر مكعب، وتخطط تركيا لبدء ضخ الغاز من الحقل في العام 2023، لكنها بحاجة لبناء شبكة خطوط أنابيب بحرية ومنشآت معالجة.



ووفقا للصحيفة فقد تم إدراج الحقل بموجب مرسوم صادر عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضمن المشاريع التي ستلقى مساعدة من الدولة التركية. وأشارت إلى أن استثمارات بقيمة 145 مليار ليرة تركية (قرابة 10 مليارات دولار) ستوجه لاستخراج 540 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في البحر الأسود.

روسيا اليوم