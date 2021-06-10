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الخميس، 10-06-2021 02:56 م

تركيا تعلن اكتشاف 20 طنا من الذهب

ذ


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات التركية، اليوم الخميس، اكتشافا جديدا لمعدن الذهب، يقدر بـ20 طنا.

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ونقلت وكالة "الأناضول"، عن وزير الصناعة التركي، مصطفى ورانك، أنه تم اكتشاف احتياطيات من الذهب بمقدار 20 طنا و بقيمة 1.2 مليار دولار.


وأضاف ورانك أنه تم اكتشاف أيضا 3.5 أطنان من الفضة، بقيمة 2.8 مليون دولار في ولاية أغري الواقعة شرقي البلاد.


يأتي ذلك بعدما أعلنت هيئة الإحصاء التركية، في أبريل/ نيسان الماضي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا خلال مارس/ آذار الماضي 1.08 في المئة، ليصبح التضخم 16.19 بالمئة على أساس سنوي.


وأوضحت الهيئة أنه تبعا لمتوسط الأشهر الـ 12 خلال العام الماضي، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 13.18%، وكذلك أسعار المنتجين المحليين 17.04%.


وارتفع مؤشر أسعار المستهلك 3.71% مقارنة بـ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، و16.19% مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2020، في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 8.21% مقارنة مع ديسمبر الماضي، و31.2% مقارنة بفبراير/ شباط 2020، وفقا لإحصائيات للهيئة.


ويقيس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معين.


وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناشد الأتراك بتحويل حيازاتهم من النقد الأجنبي والذهب إلى العملة المحلية من خلال المؤسسات المالية.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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