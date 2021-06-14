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الإثنين، 14-06-2021 02:51 م

تركيا تلجأ لبنوك في الإمارات لإصدار صكوك

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الوكيل الإخباري- أظهرت وثيقة، اليوم الاثنين، أن تركيا عينت مجموعة بنوك لترتيب إصدار مزمع بالحجم القياسي لصكوك مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية أن تركيا عينت بنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش.إس.بي.سي، وستاندرد تشارترد لإدارة الإصدار.

وتوقعت وكالة ستاندرد أند بورز أن يكون النمو في تركيا هذا العام بوتيرة بطيئة، مدفوعا بشكل أساسي بالبنوك الإسلامية.

وجمعت تركيا، بحسب بيانات رسمية، ما يعادل 7.82 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، بينها 4.31 مليار دولار صكوك إجارة، و2.42 مليار دولار من خلال شهادات إيجار من الخزانة التركية بالدولار، و591.1 مليون دولار من خلال شهادات الإيجار باليورو من الخزانة التركية. 

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المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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