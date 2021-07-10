السبت 10-07-2021
الوكيل الاخباري

12 مليون دينار مساعدات لجنة زكاة وصدقات الفاروق

قصة مؤثرة لوفاة معلم بالمفرق .. أراد الانتقال إلى منزل جديد فانتقل إلى قبره - صورة

قطاع الألبسة يشهد إقبالاً متواضعاً على الرغم من اقتراب العيد

البنية التحتية في الأردن مؤهلة لدفع عجلة الإنجاز للحكومة الالكترونية

لجنة وزارية في إربد اليوم للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين

بدء عمل مديريات العمل أيام السبت من أجل العمالة الوافدة

حملة لتطعيم موظفي القطاع الفندقي في المملكة

برنامج أردننا جنة طوق نجاة أنقذ القطاع السياحي من الخسائر

الوكيل يكشف الغطاء عن إفراغ سد الكرامة من الموظفين منذ شهر ووادي الأردن تبرر

المجلس الأعلى للسكان: ارتفاع الحرارة سيؤدي لازدياد الأمراض

السبت، 10-07-2021 10:50 ص

تركيا: ضغوط التضخم بدأت تشكل تهديدا عالميا لجميع الدول

60e94b604c59b74d053d4a67


الوكيل الإخباري- حذر وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي ألوان، من ضغوط التضخم قائلا إنه أصبح أحد أهم أشكال التهديد العالمية.

اضافة اعلان

 

وجاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر" عقب مشاركته في فعاليات اليوم الأول لاجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجموعة العشرين، والذي بدأت أعماله يوم أمس الجمعة، بمدينة البندقية الإيطالية، ويستمر يومين.


وأوضح ألوان، أن ضغوط التضخم بدأت تشكل تهديدا عالميا لجميع الدول، مشيرا إلى الأهمية البالغة لبنوك التنمية في معالجة الآثار السلبية الناجمة عن تفشي وباء كورونا.


ويناقش الاجتماع ملفات عدة، بينها دعم البلدان الأكثر ضعفا، وقضايا الضرائب الدولية، والديون العالمية والثورة الرقمية والإنتاجية.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ذهب

أسعار الذهب السبت 10/7/2021

دولار

تراجع الدولار الأمريكي عالمياً

النفط

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

ذهب

تراجع أسعار الذهب عالمياً

5202026151124105541898

ارتفاع أسعار الذهب بالسوق الأميركية

72021518447672951207

قروض البنوك ترتفع 6 ملايين دينار يوميا

أخبار متعلقة
ذهب-1200x675

ارتفاع أسعار الذهب عالميا