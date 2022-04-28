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الخميس، 28-04-2022 09:23 ص

تركيا.. قطع الغاز عن مليون و148 ألف أسرة خلال عام 2022

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الوكيل الاخباري- أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أن نسبة قطع خدمة الغاز الطبيعي بسبب عدم السداد لعام 2022 طالت نحو 87 من 100 اشتراك، بواقع مليون و148 ألف مشترك.

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وقال: "شهد عام 2020 قطع الغاز الطبيعي عن 797 ألف مشترك، لعجزهم عن سداد الفواتير غير أن هذه النسبة ارتفعت خلال عام 2022 متجاوزة مليون و148 ألف مشترك"، مشيرا إلى أن "قطع الغاز الطبيعي شمل مليونين و249 ألف مشترك خلال عامي 2020-2021".

وأضاف: "ارتفعت نسبة المقطوع عنهم الخدمة من عام 2020 حتى عام 2021 من 0.45% إلى 0.61% خلال عام واحد فقط، كما تعكس الإحصاءات الرسمية".

وشهدت تركيا مطلع العام رفع رسوم عدد من الخدمات بينها الغاز الطبيعي والكهرباء.

وارتفع في مدينة إسبرطة التركية عدد فواتير الغاز الطبيعي غير المسددة خلال العام الأخير من 2938 فاتورة إلى 15 ألف و891 فاتورة.

وخلال الفترة ذاتها تم قطع الغاز عن 314 ألف منزل في إسطنبول و131 ألف منزل في أنقرة لعجز أصحابها عن سداد الفواتير.

 

روسيا اليوم

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