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الأحد، 05-03-2023 02:24 م

تركيا: نعمل على تمديد اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود

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الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الأحد إن أنقرة تعمل جاهدة لتمديد مبادرة تدعمها الأمم المتحدة وتتيح لأوكرانيا تصدير الحبوب من موانئ على البحر الأسود.

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وسمحت مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في يوليو تموز الماضي بتصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية.


وبحسب "رويترز" تم تمديد الاتفاق في نوفمبر تشرين الثاني وسينتهي أجل العمل به في 18 مارس آذار إذا لم يتم التوافق على تمديده.


وقال جاويش أوغلو في خطاب أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في العاصمة القطرية الدوحة "نعمل جاهدين لتحقيق تطبيق سلس وإقرار المزيد من التمديد لاتفاق حبوب البحر الأسود". ( الإقتصادية )


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