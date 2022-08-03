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الأربعاء، 03-08-2022 10:05 ص

تركيب أنظمة خلايا شمسية لـ800 أسرة على حساب فلس الريف

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الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية المرحلة الرابعة من مشروع تركيب أنظمة طاقة شمسية لخدمة 800 أسرة ومنتفعي صندوق المعونة في محافظات اربد وجرش وعجلون بكلفة تقديرية تبلغ 800 ألف دينار.

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وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، إن هذه المرحلة المتوقع أن تنتهي خلال النصف الثاني من العام القادم، وتأتي في إطار جهود الوزارة لدعم الأسر العفيفة والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في مختلف مناطق المملكة.


وأوضح أن تركيب أنظمة طاقة شمسية مرتبطة مع الشبكة الكهربائية على حساب فلس الريف من شأنه تخفيف قيمة الفاتورة الشهرية المترتبة على المستفيدين.


وبلغ عدد المستفيدين حتى الان 7732 منزلا وعلى اربع مراحل تم الانتهاء من مرحلتين وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة لحوالي 1390 منزلاً في مختلف مناطق المملكة فيما تشمل المرحلة الرابعة 800 منزل.


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