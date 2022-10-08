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السبت، 08-10-2022 04:25 م

تريليون دولار تتبخر من احتياطيات العملات الأجنبية عالميا

ببب


الوكيل الاخباري - تتراجع الاحتياطيات العالمية من العملات الأجنبية بأسرع وتيرة على الإطلاق، وسط تدخل البنوك المركزية من الشرق إلى الغرب لدعم عملاتها.

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ووفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ"، فقد انخفضت الاحتياطيات بنحو تريليون دولار، أو 7.8%، هذا العام إلى 12 تريليون دولار، وهو أكبر انخفاض منذ أن بدأت في تجميع البيانات في عام 2003.


ويرجع جزء كبير من الانخفاض إلى تغييرات التقييم،فمع قفزة الدولار إلى أعلى مستوياته في عقدين من الزمن مقابل العملات الاحتياطية الأخرى، مثل اليورو والين، قلل الدولار بالتالي من قيمة ممتلكات هذه البنوك من العملات بالدولار.

 

لكن الاحتياطيات المتضائلة تعكس أيضاً الضغط في سوق العملات الذي يجبر عدداً متزايداً من البنوك المركزية على اللجوء لأصولها من العملات لدرء الانخفاض. (العربية )

 


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