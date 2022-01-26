تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية خلال شهر من توقيع الاتفاقية

الوكيل الإخباري - قالت شركة الكهرباء الوطنية، إن عمليات التزويد الكهربائية من الأردن إلى لبنان عبر سوريا سوف تبدأ خلال شهر من توقيع اتفاقية الكهرباء التي ستتم اليوم الأربعاء في بيروت.

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وبيّنت الشركة لـ " الوكيل الإخباري" أنه سيكون هناك فترة تجريب لعمليات التزويد عبر الشبكة، موضحة أن مدة فترة التجريب تخضع لتقييم الفنيين والخبراء.



ومن المقرر أن يزود الأردن لبنان بالطاقة الكهربائية بمعدل 150 كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحاً، و250 ميغاواط خلال باقي الأوقات.

