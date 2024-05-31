الجمعة 31-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 31-05-2024 04:54 م

تسارع التضخم في منطقة اليورو خلال أيار الجاري

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الوكيل الإخباري - تسارع التضخم في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو خلال أيار الجاري للمرة الأولى منذ بداية العام، لكن لا يزال من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

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وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.6 بالمئة في منطقة العملة الموحدة خلال أيار مقارنة بـ2.4 بالمئة في الشهر السابق، بحسب بيانات وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي الصادرة اليوم الجمعة.


وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء، من 2.7 بالمئة إلى 2.9 بالمئة، وفق ما نقلته شبكة (سي إن إن) الإخبارية.


لكن إجمالاً فإن أرقام التضخم الرئيسي تراجعت بشكل كبير من الذروة عند 10.6 بالمئة المسجلة في أكتوبر تشرين الأول 2022، وسجلت مستويات أقل من 3 بالمئة على مدار الأشهر الثمانية الماضية.


بترا

 




 

 


 

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