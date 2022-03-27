تسجيل أكثر من 5500 علامة تجارية جديدة في الأردن العام الماضي

الوكيل الإخباري - كشفت أرقام رسمية، أن الحكومة عملت خلال العام الماضي، على تسجيل أكثر من 5551 علامة تجارية جديدة في الأردن.

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وبينت الأرقام، التي نشرتها مديرية حماية الملكية الصناعية، واطلع عليها "الوكيل الإخباري" أنه تم خلال عام 2020 تسجيل 5794 علامة، وفي عام 2019 تم تسجيل 4285 علامة تجارية، ما شكل خلال السنوات الثلاثة الماضية تسجيل 15.630 علامة تجارية.



وبينت المديرية، أن عدد العلامات التجارية المدروسة خلال الأعوام الثلاثة الماضية انخفض بنسبة 17%، بسبب انخفاض عدد الموظفين، وتناقص أعداد الفاحصين الفنيين من 6 إلى 2 خلال عام 2020، وعدم تعيين موظفين جديد في عام 2021.

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