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الإثنين، 12-02-2024 12:44 م

تصريح جديد من الفيدرالي بشأن خفض الفائدة

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الوكيل الإخباري - قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، إنها لا ترى ضرورة ملحة لخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مضيفة أن صناع السياسات النقدية لديهم الوقت لتقييم البيانات الاقتصادية الواردة.

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وأوضحت لوجان في حدث أقيم بولاية تكساس: "نحن بحاجة إلى بعض الوقت لمواصلة تقييم تقييم البيانات الواردة"، مضيفة "لا أرى حقًا أي ضرورة ملحة لإجراء أي تعديلات إضافية على أسعار الفائدة في الوقت الحالي بينما نحصل على فهم أفضل ونبني ثقتنا فيما إذا كان تباطؤ الذي شهدناه في التضخم سيستمر على المدى المتوسط".


ووصفت لوجان، التقدم في مكافحة التضخم حتى الآن بأنه هائل لكنها أضافت أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به.


من المقرر أن يمضي بنك الاحتياطي الفيدرالي قدماً في خطط خفض أسعار الفائدة على الرغم من الارتفاع غير المتوقع في نمو الوظائف في يناير، مع دفعة اقتصادية بقيمة 7 تريليونات دولار بقيادة الهجرة وانخفاض عدد الوظائف الشاغرة، مما أقنع المسؤولين بأن سوق العمل من غير المرجح أن يؤدي إلى التضخم.

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