تصريح حكومي حول أسعار الكهرباء ودعم القطاعات

الوكيل الإخباري - كشفت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي عن قيام الحكومة بتخفيض أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي بنحو 20 بالمئة منذ بداية العام 2020، معربة عن الأمل في أن ينعكس هذا التخفيض بخلق فرص عمل وزيادة في الصادرات والتنافسية.



وأوضحت زواتي خلال لقاء عقد في غرفة صناعة الأردن، أن جزءاً من التخفيض جاء نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً ما انعكس على أسعار الكهرباء، في حين أن الجزء الآخر من التخفيض هو قرار حكومي بزيادة الدعم للصناعات بواقع 27 مليون دينار سنوياً لتضاف إلى مبلغ الـ 65 مليون دينار الدعم الحكومي للقطاع الصناعي ليصبح مجموع دعم الحكومة لكهرباء القطاع الصناعي 92 مليون دينار.

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وأشارت زواتي إلى أن الانخفاض العالمي في أسعار النفط أدى إلى انخفاض أسعار الديزل والغاز المسال وزيت الوقود بقيم تتراوح بين 16 إلى 25 بالمئة.



