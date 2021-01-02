تصريح حكومي حول الدعم التكميلي

الوكيل الإخباري - بلغ عدد الأسر التي تقدمت بطلبات الاستفادة من برنامجي تكافل 3 والدعم التكميلي (تكافل 1)، 578206 أسرة، وفق الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحة، السبت.

اضافة اعلان



وأضاف صوالحة في تصريح صحفي، أنه "لا تمديد لطلبات التسجيل في البرنامجين" الساعيان لمساعدة الأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، وتلك الأشد فقرا.



وسيستفيد من البرنامجين أكثر من 135 ألف أسرة، حيث يستهدف برنامج الدعم المؤقت "تكافل 3"، 100 ألف أسرة، فيما سيستهدف برنامج الدعم التكميلي "تكافل1" 35 ألف أسرة، بحسب ما تحدث مدير الصندوق عمر المشاقبة.



