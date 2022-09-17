تصريح صادم للرئيس الروسي حول أزمة الطاقة في أوروبا

الوكيل الإخباري - نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أي علاقة لبلاده بأزمة الطاقة في أوروبا، وقال إنه إذا أرادت دول الاتحاد الأوروبي المزيد من الغاز فعليها مطالبة أوكرانيا بفتح خطوط الأنابيب، ورفع العقوبات التي تمنع فتح خط أنابيب "نورد ستريم 2" عبر منطقة البلطيق.

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وفي تصريحات على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، ألقى بوتين باللوم أيضا على ما سماه "الأجندة الخضراء" في أزمة الطاقة في أوروبا، وأصر على أن روسيا ستفي بالتزاماتها فيما يتعلق بإمدادات الطاقة.



وكانت روسيا قد قطعت إمدادات الغاز عن بلغاريا وبولندا لأنهما رفضتا دفع المقابل بالروبل، بدلا من العملة المنصوص عليها في العقود. ( سكاي نيوز)