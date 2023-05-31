تصريح من عضو في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول رفع الفوائد مجدداً

الوكيل الإخباري - قالت عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، لوريتا ميستر إنها لا ترى سببا مقنعا لوقف زيادات معدل الفائدة، وخاصة عقب التوصل لاتفاق بشأن وضع سقف للدين.

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وعارضت ميستر فكرة أن هناك حاجة لمزيد من البيانات الاقتصادية قبل الزيادة، قائلة :" لا أرى سببا مقنعا للتوقف، علينا الانتظار حتى الحصول على مزيد من الأدلة بشأن ما يجب فعله، أرى أن هناك حالة مقنعة لرفع المعدلات، ثم الانتظار لفترة حتى زوال الغموض بشأن أين يمضي الاقتصاد".



وأفادت وكالة "بلومبيرج"، بأن مسؤولي البنك رفعوا المعدل الرئيس أعلى من 5% أوائل مايو، ولفتوا إلى أنهم قد يكونوا مستعدين لوقف حملة التشديد السريع التي بدأوها العام الماضي.



وأدت البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع من حينها إلى توقعات سوقية بفرض زيادة أخرى في المعدلات في يونيو. ( الإقتصادية )

