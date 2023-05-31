الأربعاء 31-05-2023
الوكيل الاخباري

انتهاء دوام المؤسسات الحكومية اليوم بمناسبة زفاف ولي العهد

نمو الاقتصاد الإيطالي أكثر من المتوقع في الربع الأول

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تفرح بالحسين - صور

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر حزيران بقيمة صفر

الحكومة تقرر تخفيض أسعار البنزين 90 بقيمة 5 قروش والديزل 4 قروش لكل لتر

عشائر الأغوار الشمالية تواصل ليالي الفرح ابتهاجاً بزفاف ولي العهد

انخفاض معدل البطالة في الأردن بالربع الأول من 2023

113 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

الجيش السوداني يعلق مشاركته في مفاوضات جدة

بث مباشر اليوم لحفل العشاء "القرا" بمناسبة زفاف ولي العهد

 
الأربعاء، 31-05-2023 11:14 ص

تصريح من عضو في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول رفع الفوائد مجدداً

f8c4f9b5-c682-482a-8bd2-84fbb5cf5bf1


الوكيل الإخباري - قالت عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، لوريتا ميستر إنها لا ترى سببا مقنعا لوقف زيادات معدل الفائدة، وخاصة عقب التوصل لاتفاق بشأن وضع سقف للدين.

اضافة اعلان


وعارضت ميستر فكرة أن هناك حاجة لمزيد من البيانات الاقتصادية قبل الزيادة، قائلة :" لا أرى سببا مقنعا للتوقف، علينا الانتظار حتى الحصول على مزيد من الأدلة بشأن ما يجب فعله، أرى أن هناك حالة مقنعة لرفع المعدلات، ثم الانتظار لفترة حتى زوال الغموض بشأن أين يمضي الاقتصاد". 


وأفادت وكالة "بلومبيرج"، بأن مسؤولي البنك رفعوا المعدل الرئيس أعلى من 5% أوائل مايو، ولفتوا إلى أنهم قد يكونوا مستعدين لوقف حملة التشديد السريع التي بدأوها العام الماضي.

وأدت البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع من حينها إلى توقعات سوقية بفرض زيادة أخرى في المعدلات في يونيو. ( الإقتصادية )


إقرأ ايضا
2192761-2053324617

نمو الاقتصاد الإيطالي أكثر من المتوقع في الربع الأول

25452

نمو اقتصاد فرنسا 0.8%

74F6A042-C068-49D4-BCD6-E05AD4D75A22

الليرة السورية تنخفض .. 8150 ليرة تساوي دولاراً واحداً

252

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من وقوع حادث بمحطة زابوريجيا النووية

332

الذهب يرتفع عالمياً ويحافظ على بريقه رغم صعود الدولار

الليرة-التركية-والدولار-1024x632

الليرة التركية تتراجع مجـددا أمام الدولار

أخبار متعلقة
LYNXMPEBAT0DL_L

تصريحات جديدة من الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع الفائدة من جديد

2176761-1101708121

الدولار تحت ضغط مع ترقب بيانات القروض الأمريكية

نفط9

النفط يستقر مع بدء انحسار المخاوف من الركود عالميا

تعععع

هل يواصل الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة بعد البيانات الاقتصادية الاخيرة ؟

23

نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.9% في الربع الأول من 2023

444

تباين بمؤشرات وول ستريت في أسبوع رغم الارتفاع بآخر الجلسات