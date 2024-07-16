تصريح هام من رئيس الفيدرالي الأمريكي بشأن اسعار الفائدة

الوكيل الإخباري- قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال حديثه في النادي الاقتصادي بالعاصمة واشنطن الإثنين، إن البنك المركزي يسعى لخفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام، بناءً على البيانات الاقتصادية الأخيرة التي زادت من ثقتهم.

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وقد أشاد باول، وفق ما نقلته عنه وكالة “أسوشيتد برس”، بالتحسن في قراءات التضخم، معرباً عن ثقتهم المتزايدة في استدامة تباطؤ التضخم.



وأضاف باول أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يقرر بعد توقيت الخفض، لكن توقعات الاقتصاديين تشير إلى خفض أول في سبتمبر، مع تخفيضات إضافية في نوفمبر وديسمبر، وفقًا لبيانات مجموعة CME.



وأكد باول أيضًا أن سوق العمل يشهد تباطؤًا، مما يزيل عقبة رئيسية أمام الخفض النقدي.



ويعقد الفيدرالي اجتماعه التالي في 30 و31 يوليو، حيث من المتوقع أن يُناقش مسألة الخفض المحتمل بشكل أكبر.

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