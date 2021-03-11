تصنيف جديد لأكبر الدول العربية من حيث احتياطات الذهب

الوكيل الاخباري - أصدر مجلس الذهب العالمي تقريره لشهر مارس الجاري، والذي يتضمن ترتيب دول العالم من حيث احتياطيات الذهب.

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وتصدرت القائمة الولايات المتحدة، فيما جاءت السعودية على رأس الدول العربية.



وقال المجلس في أحدث تقرير له، إن حيازة البنوك المركزية لدول العالم المدرجة في التقرير بلغت 35244.5 طن. وارتفعت حيازة الدول العام الماضي من المعدن النفيس في ظل أزمة كورونا.



ووفقا للتقرير فقد تصدرت السعودية الدول العربية باحتياطيات الذهب، وجاءت في المرتبة الـ18 عالميا في هذا التصنيف، وتمتلك المملكة 323.1 طن، ويشكل الذهب 4.1% من إجمالي احتياطياتها الدولية.



وبعد السعودية في ترتيب الدول العربية، جاء لبنان باحتياطيات تبلغ 286.8 طن (المركز 20 عالميا)، ومن ثم الجزائر 173.6 طن (المركز 26 عالميا)، فليبيا باحتياطي يبلغ 116.6 طن (المركز 33 عالميا).



أما العراق فقد احتل المرتبة الخامسة عربيا والـ38 عالميا، باحتياطي يبلغ 96.4 طن، فيما جاءت مصر في المرتبة السادسة باحتياطيات من الأصفر الرنان تبلغ 80.2 طن.



في حين احتلت الكويت المرتبة السابعة في الترتيب العربي باحتياطي يبلغ 79 طنا، ومن ثم جاءت الإمارات باحتياطي 57.6 طن، وبعدها جاءت قطر (56.7 طن) فالأردن (43.5 طن).



عالميا تصدرت الولايات المتحدة القائمة باحتياطيات تبلغ 8133.5 طن، ومن ثم ألمانيا (3362.4 طن)، وبعدها إيطاليا (2451.8 طن)، ففرنسا (2436.2 طن)، فيما استحوذت روسيا على المرتبة الخامسة باحتياطيات تبلغ 2295.4 طن.

المصدر : روسيا اليوم







