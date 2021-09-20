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الإثنين، 20-09-2021 06:22 م

تضاعف صادرات الغاز من روسيا إلى الصين

روسيا


الوكيل الإخباري - ارتفعت بنحو 2.7 مرة إمدادات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى الصين في الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الجاري وبلغت 4.73 مليون طن.

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ووفقا لشركة "غازبروم" الروسية فإن طلب الصين على الغاز يتمتع بإمكانات نمو "مذهلة". وقالت إدارة الجمارك الصينية، اليوم الاثنين، إن الصين أنفقت في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 نحو 837.32 مليون دولار على الغاز الروسي، بزيادة 98.94% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.


وأشارت الإدارة إلى أن تركمانستان لا تزال تحافظ على مرتبتها كأكبر مورد للغاز الطبيعي للصين، حيث وردت 15.95 مليون طن من الغاز، ومن ثم روسيا، وبعدها كازاخستان بـ3.17 مليون طن، ومن ثم ميانمار 2.01 مليون طن.


وفيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الصين، فقد تصدرت أستراليا القائمة، حيث وردت 20.52 مليون طن تليها قطر وماليزيا والولايات المتحدة، فيما جاءت روسيا في المرتبة السادسة بهذا المؤشر، إذ وردت 2.67 مليون طن. 

 

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