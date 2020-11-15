تضخم في السوق السعودي مع صعود أسعار الغذاء بسبب القيمة المضافة

الوكيل الاخباري- ظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بالسعودية 5.8 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، في زيادة طفيفة عن معدل سبتمبر/ أيلول البالغ 5.7 بالمئة.





السعودية تشهد أعلى معدل تضخم منذ 7 سنوات بسبب رفع "القيمة المضافة"

يواجه أكبر بلد مصدر للنفط في العالم انكماشا اقتصاديا حادا هذا العام بعد أن قوضت جائحة كوفيد-19 الطلب العالمي على الخام وبفعل إجراءات احتواء فيروس كورونا التي أضرت بالنشاط المحلي.

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وقالت الهيئة العامة للإحصاء "مع الأخذ بالاعتبار تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة من خمسة بالمئة إلى 15 بالمئة التي تم تطبيقها منذ بداية شهر يوليو/ تموز 2020... جاء أكبر ضغط تصاعدي على التضخم من أسعار الأغذية والمشروبات حيث ارتفعت بنسبة 13 بالمئة وكذلك أسعار النقل التي ارتفعت بنسبة سبعة بالمئة."



سجلت أسعار الأغذية والمشروبات أكبر زيادة سنوية وكانت المحرك الرئيسي للتضخم في أكتوبر/ تشرين الأول، حسبما ذكرته الهيئة.



ساهمت زيادة ضريبة القيمة المضافة في رفع الإيرادات غير النفطية خلال الربع الثالث من السنة، لكن المحللين يرجحون أن تكبح التعافي الاقتصادي.

المصدر: سبوتنيك



