تعاون أردني عراقي لتطوير الخامات والصخور الصناعية

الوكيل الإخباري - وقع الأردن والعراق اليوم الخميس مذكرة تفاهم تنص على إعداد مقترح مشاريع مشتركة لتطوير الخامات والصخور الصناعية لتكون فرصة للاستثمار وانشاء قاعدة بيانات جيولوجية مشتركة والتعاون في مجال تدريب القوى البشرية.

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وبحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ووزير الصناعة والمعادن العراقي منهل خباز وقع المذكرة الأمين العام المساعدة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس حسن الحياري ورئيس الوفد الفني العراقي المهندس رافد عبد الجليل جبار.



وعن عناصر المذكرة قال الخرابشة إن البلدين اتفقا على إنشاء قاعدة بيانات جيولوجية ودمجها على طول المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين الشقيقين على أن تنجز قبل نهاية العام الحالي.



وأوضح ان الجانبين اتفقا على إعداد مقترح مشاريع مشتركة لتطوير الخامات والصخور الصناعية لتكون فرصة للاستثمار وتشمل ترقية المواد الأولية للصخور الفوسفاتية وإستغلالها في الصناعات التحويلية لرفع الجدوى الاقتصادية و ترقية المواد الاولية لصخور رمل السيلكا وتطويرها إلى خام صناعي ذو نقاوة عالية قابل للإستثمار لرفع جدواها الاقتصادية.



كما اتفق الجانبان وفق الوزير الخرابشة اعداد برنامج تدريبي مشترك يتم فيه تبادل القوى البشرية خلال مؤكدا أنه سيتم قبل نهاية العام اتخاذ عدد من الإجراءات لتفعيل التعاون المشترك وإنجاز البرنامج الذي اتفق عليه الطرفان.



واكد الوزير الخرابشة أهمية مذكرة التفاهم لتماشيها مع اهتمام الوزارة باستغلال الثروات الطبيعية واطلاقها عددا من المشاريع بهذا الخصوص.

وقال ان الوزارة نشرت عددا من الفرص الاستثمارية حول الثروات الطبيعية في عدد من مناطق المملكة وان العمل جار على استغلال الثروات الطبيعية في ظل ما يمر به العالم وتداعياته على موضوع الغذاء والسلاسل الغذائية.



