الخميس 19-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الملك يوافق على توصية بتقييد اتصالات الأمير حمزة ويوجه رسالة للأردنيين

وزير التنمية : باب التسجيل لبرنامج الدعم الموحد لن يغلق أبداً وتقييم الطلبات شهرياً

شاهد.. مواطنة تشتري خبزا في عمان .. وكانت الصدمة !

الأمن: ضبط 5 أشخاص في قضايا تهريب وحيازة مخدرات

تعاون أردني عراقي لتطوير الخامات والصخور الصناعية

ارتفاع أسعار النفط عالميا 1% وتراجع الدولار

روسيا تطرد 5 دبلوماسيين برتغاليين

هبوط الأسهم الأوروبية إثر تراجع شركات التجزئة

الضمان: صرف رواتب المتقاعدين في 24 الشهر الجاري دون أي تقديم

المركزي: 2.1 مليون اونصة احتياطيات الذهب حتى نهاية نيسان

الخميس، 19-05-2022 03:23 م

تعاون أردني عراقي لتطوير الخامات والصخور الصناعية

thumbs_b_c_6d5711f30c1e5658e3e66533e5161206


الوكيل الإخباري - وقع الأردن والعراق اليوم الخميس مذكرة تفاهم تنص على إعداد مقترح مشاريع مشتركة لتطوير الخامات والصخور الصناعية لتكون فرصة للاستثمار وانشاء قاعدة بيانات جيولوجية مشتركة والتعاون في مجال تدريب القوى البشرية.

اضافة اعلان


وبحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ووزير الصناعة والمعادن العراقي منهل خباز وقع المذكرة الأمين العام المساعدة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس حسن الحياري ورئيس الوفد الفني العراقي المهندس رافد عبد الجليل جبار.


وعن عناصر المذكرة قال الخرابشة إن البلدين اتفقا على إنشاء قاعدة بيانات جيولوجية ودمجها على طول المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين الشقيقين على أن تنجز قبل نهاية العام الحالي.


وأوضح ان الجانبين اتفقا على إعداد مقترح مشاريع مشتركة لتطوير الخامات والصخور الصناعية لتكون فرصة للاستثمار وتشمل ترقية المواد الأولية للصخور الفوسفاتية وإستغلالها في الصناعات التحويلية لرفع الجدوى الاقتصادية و ترقية المواد الاولية لصخور رمل السيلكا وتطويرها إلى خام صناعي ذو نقاوة عالية قابل للإستثمار لرفع جدواها الاقتصادية.


كما اتفق الجانبان وفق الوزير الخرابشة اعداد برنامج تدريبي مشترك يتم فيه تبادل القوى البشرية خلال مؤكدا أنه سيتم قبل نهاية العام اتخاذ عدد من الإجراءات لتفعيل التعاون المشترك وإنجاز البرنامج الذي اتفق عليه الطرفان.


واكد الوزير الخرابشة أهمية مذكرة التفاهم لتماشيها مع اهتمام الوزارة باستغلال الثروات الطبيعية واطلاقها عددا من المشاريع بهذا الخصوص.
وقال ان الوزارة نشرت عددا من الفرص الاستثمارية حول الثروات الطبيعية في عدد من مناطق المملكة وان العمل جار على استغلال الثروات الطبيعية في ظل ما يمر به العالم وتداعياته على موضوع الغذاء والسلاسل الغذائية.


إقرأ ايضا
20223116126651VS

ارتفاع أسعار النفط عالميا 1% وتراجع الدولار

559

هبوط الأسهم الأوروبية إثر تراجع شركات التجزئة

520221792944488066298

الضمان: صرف رواتب المتقاعدين في 24 الشهر الجاري دون أي تقديم

pyzvzyjtvqkuauoakc0oeh7ft7i9euzblwzfuduy

المركزي: 2.1 مليون اونصة احتياطيات الذهب حتى نهاية نيسان

62860984423604444f1f5cee

روسيا زادت صادرات القمح في 2022 رغم العقوبات

ذذذذ

نقيب المجوهرات يعلق على الهبوط الحاد بأسعار الذهب عالمياً

أخبار متعلقة
297758

اتفاق أردني عراقي حول تمويل مشروع المدينة الاقتصادية على حدود طريبيل

2F0C3FB2-711B-429E-BF29-F343CB39E1B4

الأردن استورد قرابة 300 ألف برميل نفط عراقي في نيسان الماضي

خضار

ارتفاع معدل الأسعار بالأردن 2.2% خلال أول شهرين من 2022

62613137af709

السعودية تحوّل الشريحة الرابعة لمنحة دعم الموازنة بقيمة 50 مليون دولار

257239_5_1573556172

أكثر من 12.7 مليار دينار احتياطي الأردن من الذهب والعملات في الربع الأول من 2022

473d779d219e94b6b11ed22ff4a94418

41 مليون دولار حجم تجارة الأردن وقطر في الربع الأول من العام الحالي