تعديلات التعرفة الجمركية تدخل حيز التنفيذ

الوكيل الإخباري - دخلت، التعديلات على التعرفة الجمركية لسنة 2022، حيز التنفيذ اليوم الخميس، بعد يوم من نشرها في الجريدة الرسمية.

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ونشر مجلس الوزراء، في عدد أمس الأربعاء، قرار إجراء التعديلات على جداول التعرفة الجمركية لسنة 2022.



ويهدف القرار إلى تعزيز التنافسية في الاقتصاد الوطني وإزالة التشوهات القائمة في التعرفة الجمركية في ظل ما يمر به الأردن والعالم أجمع من ركود اقتصادي وأزمات، ولغايات تنشيط القطاع التجاري المحلي وتمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم بعد توافرها بأسعار معقولة، ونظرا للأثر الإيجابي لتخفيض نسب الرسوم الجمركية في الحد من دوافع ومبررات التهرب والتجنب الجمركي، وظهور الحاجة إلى توحيد شرائح التعرفة الجمركية ضمن فئات أربعة هي: (معفاة، 5، 15، 25).



ويشمل القرار إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعات المحلية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بسقف مالي – يرصد ضمن قانون الموازنة العامة – لا يقل عن 30 مليون دينار سنويا.



ويلغي القرار قراري مجلس الوزراء رقم (4670) تاريخ 18/06/2014 ورقم (8499)/ تاريخ 11/03/2015 المتعلقين بإعفاء مستوردي (المنتجات الأميركية المستوردة في إطار اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، ومنتجات الاتحاد الأوروبي المستوردة في إطار اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية) من بدل الخدمات المنصوص عليها بموجب نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم (47) لسنة 2014.



وتضمن تخفيض الرسم الجمركي على السلع الخاضعة لفئتي الرسم الجمركي بنسبة (1%) لتصبح معفاة.



وتضمن أيضا تخفيض الرسم الجمركي على السلع الخاضعة لفئتي الرسم الجمركي بنسبة (6.5%, 10%) إلى نسبة رسم (5%)، مع الإبقاء على السلع الخاضعة للرسم الجمركي بنسبة (5%) كما هي.



وتشمل أيضا تخفيض الرسم الجمركي على السلع الخاضعة لفئتي الرسم الجمركي بنسبة (15%- 20%) إلى نسبة رسم (5%) باستثناء (المواد الغذائية، والقطاعات الهندسية والإنشائية، والأثاث) التي لها مثيل محلي، لتصبح خاضعة للرسم الجمركي بنسبة 15%.



القرار، يشمل تخفيض الرسم الجمركي على السلع الخاضعة لفئات الرسم الجمرك (%25، %30، %30، 40%)، إلى نسبة رسم (5%) باستثناء (المواد الغذائية، والقطاعات الهندسية والإنشائية، والأثاث) التي لها مثيل محلي لتصبح خاضعة للرسم الجمركي بنسبة (25%) حتى تاريخ 13/12/2024، و لتصبح خاضعة للرسم الجمركي بنسبة (20%) اعتبارا من تاريخ 1/1/2025، و لتصبح خاضعة للرسم الجمركي بنسبة (15%) اعتبارا من تاريخ 01/01/2027.