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الثلاثاء، 07-02-2023 08:55 م

تعديل أوقات جلسات التداول للأوراق المالية ليوم غد

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الوكيل الإخباري - أعلنت بورصة عمان تأخير موعد دوامها الرسمي ليوم غد الأربعاء حتى الساعة العاشرة صباحاً.

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وقررت البورصة أن يكون الجدول الزمني لجلسات التداول لمرحلة ما قبل الافتتاح للأوراق المالية المدرجة من الساعة 11:00 - 11:30 وللأوراق المالية غير المدرجة من الساعة 11:25 - 11:30.


وفيما يخص " الافتتاح" فسيكون للأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة الساعة 11:30، وستكون مرحلة التداول المستمر للأوراق المالية المدرجة من الساعة 11:30 – 13:30، في حين ستكون للأوراق المالية غير المدرجة الساعة 11:30 - 11:55، وستكون مرحلة الصفقات الساعة 13:30 وستنتهي الساعة 13:45، للأوراق المالية الدرجة وغير المدرجة في السوق.

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