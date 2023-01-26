تعرّفوا إلى موعد إطلاق السيارات ذاتية القيادة في دبي

الوكيل الإخباري - أعلن المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بالإنابة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، حسين البنا، أن إطلاق مركبات ذاتية القيادة في إمارة دبي يسير وفق الخطط، ولدينا اختبارات نجريها مع شركات عالمية في هذا المجال، ونقوم بتجارب في مختلف مناطق دبي بحيث نصل إلى أفضل وأكثر نظام آمن.

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وأشار إلى انه وفي نهاية العام الجاري سيكون هناك إطلاق لبعض الخدمات المتعلقة بالمركبات ذاتية القيادة ضمن مناطق معينة بحيث يتم ضمان سلامة مستخدمي الطريق في هذه المناطق، وستكون السيارة صديقة للبيئة.



وأفاد أن الهيئة تقوم بالعمل على مشاريع كبيرة تدعم منظومة النقل والمرور وإجمالي البنية التحتية في إمارة دبي، لافتاً إلى المشاريع الخاصة بالاستدامة والتنقل المرن.



وأشار إلى أن هيئة الطرق أنجزت أكثر من 544 كيلومتراً من مسار الدراجات والسكوترات لدعم التنقل المستدام في دبي، لافتاً إلى أنهم يستهدفون الوصول إلى 842 كيلومتراً من هذه المسارات بحلول العام 2026. ( سي ان ان عربية )



