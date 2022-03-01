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الثلاثاء، 01-03-2022 10:22 ص

تعرف على أبرز السلع التي صدرها الأردن نهاية 2021

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الوكيل الإخباري - بينت إحصاءات رسمية أن أبرز السلع التي صدرها الأردن خلال كانون أول الماضي تركزت على الألبسة وتوابعها و الأسمدة والبوتاس الخام، والفوسفات الخام، والمستحضرات الصيدلية.

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ووفقا للأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الاخباري" بلغ معدل زيادة حجم التصدير الألبسة وتوابعها حتى وصل إلى 10.1%، والأسمدة ارتفاع معدل صادراتها بنسبة 71.3%، والبوتاس 34.9%، والفوسفات تضاعفت معدلات تصديرة لتصل 55.1%. 

وعن المنتجات الكيماوية غير العضوية وصلت نسبة تصديرها إلى 17.4%، فيما انخفضت معدلات تصدير المستحضرات الصيدلية لتصل الى -0.4%.


وبلغت نسبة إجمالي الصادرات الكلية خلال ذات الشهر 17.8%، منها 1.4% معاد تصديره. 

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