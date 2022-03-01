تعرف على أبرز السلع التي صدرها الأردن نهاية 2021

الوكيل الإخباري - بينت إحصاءات رسمية أن أبرز السلع التي صدرها الأردن خلال كانون أول الماضي تركزت على الألبسة وتوابعها و الأسمدة والبوتاس الخام، والفوسفات الخام، والمستحضرات الصيدلية.

اضافة اعلان



ووفقا للأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الاخباري" بلغ معدل زيادة حجم التصدير الألبسة وتوابعها حتى وصل إلى 10.1%، والأسمدة ارتفاع معدل صادراتها بنسبة 71.3%، والبوتاس 34.9%، والفوسفات تضاعفت معدلات تصديرة لتصل 55.1%.



وعن المنتجات الكيماوية غير العضوية وصلت نسبة تصديرها إلى 17.4%، فيما انخفضت معدلات تصدير المستحضرات الصيدلية لتصل الى -0.4%.