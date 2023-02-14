تعرّف على أبرز توقعات البنوك العالمية الكبرى لبيانات التضخم الأمريكية

الوكيل الإخباري - تترقب الاسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية اليوم، وسط توقعات بأن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 6.2% ، بينما من المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة إلى 5.5% بدل من 5.7%.



وعلى أساس شهري، من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين نموا بنسبة 0.5%. بينما من المتوقع أن ينمو مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.4%، وفيما يلي نظرة على أبرز توقعات الكبرى لبيانات التضخم الأمريكية المرتقبة.

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بنك دوشيه

وأشار الخبراء لدى دويتشه إلى أنه من المفترض بأن يؤدي ارتفاع أسعار الغاز إلى تعزيز مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس شهري وينمو بنسبة 0.42%، وينخفض التضخم السنوي إلى 6.2% فقط. وحوالي 5.5% للتضخم الأساسي.

بنك أوف كندا

وقال بنك أوف كندا إنه من المتوقع انخفاض نمو مؤشر أسعار المستهلكين إلى 6.2% ، وأنه من المحتمل بأن يستمر نمو أسعار الغذاء في التباطؤ



بنك إمبريال الكندي

من جهته توقع الخبراء لدى بنك إمبريال الكندي بأن يكون هناك مجال للتباطؤ في المكون الأساسي للتضخم في يناير وبوتيرة شهرية تبلغ 0.3%.

سيتي بنك

وأشار سيتي بنك إلى أنه قد ينمو مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يناير على أساس شهري بنسبة 0.5%، بينما مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي قد يسجل نموا بنسبة 6.3%، بينما مؤشر التضخم الأساسي قد ينمو بنسبة 0.4%. ( investing )