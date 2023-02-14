الثلاثاء 14-02-2023
الوكيل الاخباري

تعرّف على أبرز توقعات البنوك العالمية الكبرى لبيانات التضخم الأمريكية

التربية تقرر إطلاق اسم الشهيد عبد الرزاق الدلابيح على مدرسة في جرش

بتوجيهات ملكية إدخال الطفل عمر عرفة مدينة الحسين لاستكمال علاجه

السلطات الإسرائيلية تهدم أربعة منازل في عكا

البلوي يحذر من عودة ظاهرة العيارات النارية ويعرض 20 رصاصة جمعها من ساحة منزله

وكلاء السياحة: الرحلات بين الأردن وتركيا لم تتأثر جراء الزلزال

نائب يعتذر عن إلقاء كلمته بسبب غياب الخصاونة وكريشان

المكافحة توقع شبكة لتهريب المخدرات وتحبط عملية تهريب 800 ألف حبة مخدرة

الخارجية الفلسطينية تطالب بمواقف دولية رادعة لشرعنة وتعميق الاستيطان الاسرائيلي

التعامل مع 1181 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

 
الثلاثاء، 14-02-2023 02:20 م

تعرّف على أبرز توقعات البنوك العالمية الكبرى لبيانات التضخم الأمريكية

LYNXMPEA8F0LC_L


الوكيل الإخباري - تترقب الاسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية اليوم، وسط توقعات بأن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 6.2% ، بينما من المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة إلى 5.5% بدل من 5.7%.

وعلى أساس شهري، من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين نموا بنسبة 0.5%. بينما من المتوقع أن ينمو مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.4%، وفيما يلي نظرة على أبرز توقعات الكبرى لبيانات التضخم الأمريكية المرتقبة.

اضافة اعلان

 

بنك دوشيه

وأشار الخبراء لدى دويتشه إلى أنه من المفترض بأن يؤدي ارتفاع أسعار الغاز إلى تعزيز مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس شهري وينمو بنسبة 0.42%، وينخفض التضخم السنوي إلى 6.2% فقط. وحوالي 5.5% للتضخم الأساسي.

 

بنك أوف كندا

 وقال بنك أوف كندا إنه من المتوقع انخفاض نمو مؤشر أسعار المستهلكين إلى 6.2% ، وأنه من المحتمل بأن يستمر نمو أسعار الغذاء في التباطؤ

 

بنك إمبريال الكندي

من جهته توقع الخبراء لدى بنك إمبريال الكندي بأن يكون هناك مجال للتباطؤ في المكون الأساسي للتضخم في يناير وبوتيرة شهرية تبلغ 0.3%.

 

سيتي بنك
وأشار سيتي بنك إلى أنه قد ينمو مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يناير على أساس شهري بنسبة 0.5%، بينما مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي قد يسجل نموا بنسبة 6.3%، بينما مؤشر التضخم الأساسي قد ينمو بنسبة 0.4%. ( investing

إقرأ ايضا
841

من بينها دول عربية.. تحذير من تراجع عملات دول بسبب أسعار الفائدة

000_324288M (1)

النفط يتراجع وبرنت يسجل 86 دولارا للبرميل

imgid556975

للراغبين بالشراء.. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

LYNXMPEB0P0G3_L

الذهب عالمياً يصعد فجأة مع ترقب بيانات التضخم

192742-fed-810x539

توقعات هامة.. الفيدرالي الأمريكي سيرفع الفائدة خلال آذار وأيار المقبلين

2210

أميركا تخطط لبيع 26 مليون برميل من احتياطيات النفط

أخبار متعلقة
20181210190244reup-2018-12-10t190125z_1624647313_rc13af717c30_rtrmadp_3_egypt-economy-inflation.h-730x438-1

التضخم في مصر يقفز لأعلى مستوى بأكثر من 5 سنوات

2521

التضخم في أوروبا يواصل تراجعه

فوائد زيت جنين القمح

انخفاض أسعار زيت الطعام 51% والقمح 43% عالمياً

66219776-20200805092430afpp-afp_1wa7jm.h-730x438-1-1

تقرير: مشتريات الذهب في 2023 ستستمر بالرغم من المخاطرة

نفط4

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

n1

ارتفاع التضخم في الكويت 3.15% خلال 2022