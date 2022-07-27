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الأربعاء، 27-07-2022 02:05 م

تعرّف على أسعار الحديد والاسمنت محليا الأربعاء

صعود_أسعار_الحديد_عالميا-1


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
انخفضت أسعار الحديد شد 60 في السوق المحلي، اليوم الأربعاء، إلى 590 دينار للطن، وفق ما أفاد به تجار لـ"الوكيل الإخباري".

وقال التجار إن الأسعار شاملة كلف النقل إلى موقع المشتري.

وكانت الأسعار انخفضت عن 620 دينار التي سجلتها للطن خلال الأسبوع الماضي.

أما بشأن أسعار الاسمنت محليا، أشار التجار إلى استقرارها، إذ بلغ سعر بيع طن اليوم الأربعاء، 97 دينار شاملا أجور النقل للمستهلك.

كما انخفضت أسعار بيع الأخشاب في السوق المحلي متأثرة بتراجع أسعار اليورو منذ حوالي أسبوعين وانخفاض كلف النقل عالميا.

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وتراوح انخفاض أسعار الأخشاب بين 10-25 دينارا.

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