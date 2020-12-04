تعرف على أسعار الذهب الجمعة

الوكيل الإخباري - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم الجمعة، عند 40ر37 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 36 دينارا لجهة البيع.

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وبحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عيار 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 90ر44 و30ر33 دينار على التوالي.

وبين علان ان سعر المعدن الأصفر بالسوق العالمية بلغ حتى عصر اليوم الجمعة عند 1840 دولارا للاونصة الواحدة.



واشار ، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 267 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 299 دينارا.

المصدر : بترا

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