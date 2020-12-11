تعرف على أسعار الذهب الجمعة

الوكيل الإخباري - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم الجمعة، عند 30ر37 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 80ر35 دينار لجهة البيع، وفق أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ،ربحي علان.

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وبين علان ، ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 262 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 299 دينارا.



وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 20ر44 و20ر33 دينار على التوالي.



ولفت، أن سعر المعدن الأصفر بالسوق العالمية بلغ حتى بعد عصر اليوم الجمعة عند 1835 دولارا للأونصة الواحدة.

المصدر : بترا

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