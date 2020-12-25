تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة

الوكيل الإخباري - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم الجمعة، 90ر37 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 40ر36 دينار لجهة البيع.

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وبحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 45 و34 دينارا على التوالي.



ولفت علان ، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 269 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 306 دنانير، وسط ضعف على الطلب والعرض .

المصدر : بترا

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