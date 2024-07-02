تعرف على أسعار الذهب عالمياً اليوم الثلاثاء

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، وبيانات الوظائف لمزيد من الإشارات بشأن أسعار الفائدة.

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وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2332.27 دولار للأونصة بحلول الساعة 0025 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة مسجلة 2342.70 دولار للأونصة.



هل يصل الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة قريباً؟

ويترقب المستثمرون كلمة باول في وقت لاحق اليوم وكذلك محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدا الأربعاء وتقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.41 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 978.20 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة ليسجل 978.80 دولار للأوقية.

سكاي نيوز عربية