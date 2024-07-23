​تعرف على أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الاخباري - حافظت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، على استقرارها بحسب التسعيرة الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.





ووفقا للتسعيرة اليومية، استقر سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 من محلات الصاغة إلى 48.5 دينار والشراء بقيمة 46.6 دينار.



واستقر سعر بيع الغرام من عيار 24 إلى 56 دينار والشراء إلى 53.6، كذلك استقر سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 إلى 43.3 و39.8 دينار على التوالي.

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