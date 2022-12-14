تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الأربعاء

الوكيل الإخباري

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- بلغ سعر الليرة الإنجليزي في الأردن، اليوم الأربعاء، 295 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي 258 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن سعر الأونصة عالميا وصل إلى 1808 دولارا.وأضافت أن الطلب على شراء الذهب في السوق المحلي ما زال ضعيفا بالنسبة لهذا الوقت من العام، لافتة إلى أن كلما ارتفعت الأسعار محليا يبقى الطلب ضعيفا محليا.وكان بلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، اليوم الأربعاء، 36.7 دينارا لجهة الشراء من المحلات مقابل 35.2 لجهة البيع.