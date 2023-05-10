تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الأربعاء

الوكيل الإخباري

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- بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الأربعاء، 334 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 289 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الذهب ارتفعت خلال التداولات العالمية وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في الأردن بنحو 30 قرشا للغرام.وأضافت أن العرض متوسط في السوق المحلي والطلب على شراء الذهب ضعيف في الوقت الحالي.وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، اليوم الأربعاء، 41.3 دينارا لجهة الشراء من المحلات و39.6 دينارا لجهة البيع.