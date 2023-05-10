الأربعاء 10-05-2023
الوكيل الاخباري

9 إصابات في سلسلة غارات لطيران الاحتلال على مواقع متفرقة في قطاع غزة

اتفاقية لتوفير 100 فرصة عمل في إربد

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الأربعاء

الأسد يتلقى دعوة من الملك سلمان للمشاركة في قمة الجامعة العربية

إصابة طفل إثر تجدد غارات الاحتلال شمال قطاع غزة

إطلاق رشقات صاروخية مكثفة من غزة باتجاه مستوطنات

استشهاد مزارع وإصابة اخر في قصف إسرائيلي شرق خان يوينس

ميلانيا ترامب تؤكد دعهما لزوجها

مصرع 15 طفلا وفقدان 25 بغرق قارب في نيجيريا

جامعة الدول العربية تعقد اجتماعا طارئا

 
الأربعاء، 10-05-2023 02:30 م

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الأربعاء

imgid556975


الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الأربعاء، 334 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 289 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الذهب ارتفعت خلال التداولات العالمية وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في الأردن بنحو 30 قرشا للغرام.

وأضافت أن العرض متوسط في السوق المحلي والطلب على شراء الذهب ضعيف في الوقت الحالي.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، اليوم الأربعاء، 41.3 دينارا لجهة الشراء من المحلات و39.6 دينارا لجهة البيع.

إقرأ ايضا
LYNXMPEJ4908H_L

مؤشر أسعار المستهلكين الألماني يرتفع 7.6% على أساس سنوي في نيسان

90-002316-square-9-israel-lebnanon-4

لبنان: اكتشاف الغاز في المربع رقم 9 قد يصبح ضمانة للمستثمرين

new_196913_2403

قبيل بيانات التضخم.. الذهب عالمياً يسجل تراجعا مع بدء التداولات

1 - Copy

ارتفاع أسعار الذهب 30 قرشا بالسوق المحلية

ce7aba95-0

24.7 % ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال أول شهرين من العام الحالي

144244-البنك-الأوروبي5-810x539

المركزي الأوروبي: لا يزال زخم التضخم مرتفعا

أخبار متعلقة
1 - Copy

ارتفاع أسعار الذهب 30 قرشا بالسوق المحلية

ليرة

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

imgid556975

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

imgid556975

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الأربعاء

imgid556975

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت

imgid556975

فرصة للبيع.. أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن