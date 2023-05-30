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الثلاثاء، 30-05-2023 02:47 م

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

ليرة


الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الثلاثاء، 321 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 281 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الذهب ارتفعت في التداولات العالمية وهو ما انعكس بالارتفاع محليا بنحو 40 قرشا للغرام، لافتة إلى أن أسباب الارتفاع تعود إلى عدم إقرار الاتفاق بين الكونغرس والحكومة الأمريكية حول سقف الدين واستكمال الذهب للتصحيح.

وأشارت إلى أن التوقعات الحالية ترجح استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الحالية.

وأضافت أن الطلب محليا ضعيف على الذهب في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، اليوم الثلاثاء، 40.1 دينارا لجهة الشراء من المحلات و38.4 دينارا لجهة البيع.

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