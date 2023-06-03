تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

الوكيل الإخباري

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- بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم السبت، 320 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 280 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الذهب انخفضت في التداولات العالمية وهو ما انعكس بالانخفاض محليا بنحو 20 قرشا للغرام، لافتة إلى أن أسباب الانخفاض تعود إلى حالة عدم اليقين لدى المستثمرين في الوقت الحالي وترقب صدور بيانات اقتصادية هامة قد تكون في صالح الدولار.وأضافت أن الطلب محليا ضعيف على الذهب في ظل استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميا.وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، اليوم السبت، 39.0 دينارا لجهة الشراء من المحلات و38.2 دينارا لجهة البيع.