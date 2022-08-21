تعرف على أسعار الليرة الانجليزي والرشادي اليوم في المملكة

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

أكدت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن سعر الذهب شهد استقرارا عند 1747 دولارا للأونصة عالميا.

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وقالت النقابة لـ "الوكيل الاخباري" إن سعر الليرة الانجليزي في الأسواق المحلية بلغ 287 دينار والليرة الرشادي 251 دينار .



وأوضحت أنه بلغ سعر الأونصة محليا اليوم الاحد 1315 دينارا.



واستقرت أسعار الذهب اليوم الاحد في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 35.80 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.



