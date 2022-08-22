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الإثنين، 22-08-2022 09:45 ص

تعرف على أسعار الليرة الانجليزي والرشادي اليوم في المملكة

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

 

أكدت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن سعر الذهب شهد انخفاضا طفيفا عند 1743 دولارا للأونصة عالميا.

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وقالت النقابة لـ "الوكيل الاخباري" إن سعر الليرة الانجليزي في الأسواق المحلية بلغ 287 دينار والليرة الرشادي 251 دينار .

وأوضحت أنه بلغ سعر الأونصة محليا اليوم الاثنين 1315 دينارا.

واستقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 35.80 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

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