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السبت، 16-07-2022 10:30 ص

تعرف على أسعار الليرة الانجليزي والرشادي بعد انخفاض الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، انخفاض سعر الأونصة اليوم السبت لتصل إلى 1708 دولارا.اضافة اعلان


وقال علان لـ "الوكيل الإخباري" إن الإنخفاض الملحوظ على أسعار الذهب عالميا  انعكس على سعر الليرة محليا مبينا أنه بلغ سعر الليرة الانجليزي 285 دينار والليرة الرشادي 250.

وأضاف علان أن الطلب على الليرة والسبائك جيد جدا، وذلك لانخفاض أسعار الذهب محليا.

واستقرت أسعار الذهب محليا اليوم السبت وفقا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الاكثر طلبا في السوق المحلي 35.10 دينارا.

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