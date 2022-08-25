 

 

الخميس 25-08-2022
الوكيل الاخباري

التربية: اختبارات تشخيصية لطلبة المدارس في مبحثي الرياضيات والعربي

سوق الخضار المركزي بلا بطيخ اليوم الخميس

تنبيهات من السير للسائقين في عمّان - تفاصيل

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

وزير العمل: 19608 أردني سجلوا على منصة العمل القطرية

مستوطنون يقتحمون الأقصى

العثور على جثة طبيبة داخل مستشفى الجامعة الأردنية والأمن يحقق

تعرف على أسعار الليرة الانجليزي والرشادي في الأردن اليوم

تحويلات مرورية على طريق الكرك - القطرانة ( أسماء)

أسعار الذهب الخميس في الأردن

 
الخميس، 25-08-2022 09:42 ص

تعرف على أسعار الليرة الانجليزي والرشادي في الأردن اليوم

82022249328154058713
 
 


الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

أكدت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن سعر الذهب شهد ارتفاعا عند 1759 دولارا للأونصة عالميا.

اضافة اعلان

 

وقالت النقابة لـ "الوكيل الاخباري" إن سعر الليرة الانجليزي في الأسواق المحلية بلغ 288 دينار والليرة الرشادي 252 دينار .

وأوضحت أنه بلغ سعر الأونصة محليا اليوم الخميس1320 دينارا.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 36.00 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

إقرأ ايضا
image

البنك المركزي الصيني يضخ ملياري يوان في السوق

لغااااا

مع نقص امدادت الغاز الروسية .. الطاقة الشمسية تزدهر في ألمانيا

l8wLNCeSmpkZn3dcYxWpAUapg6LDZpAF4TdJq8Hd

الدولار الأمريكي يهبط

6745031-360096859

طرح عطاء لشراء 100 ألف طن أو 120 ألف طن شعير

820222491759152943257

أسعار الذهب الخميس في الأردن

نفط3

ارتفاع أسعار النفط عالمياً الخميس

أخبار متعلقة
8202216114514826438631

تعرف على أسعار الليرة الانجليزي والرشادي اليوم في المملكة

82022991940414432625

تعرف على أسعار الليرة الانجليزي والرشادي في الأردن اليوم

72022289264676178184

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في المملكة

images-1-1-2

تعرف على أسعار الليرة الانجليزي والرشادي في المملكة الخميس

720222591924236222297

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في المملكة

720222591924236222297

أسعار الذهب الأربعاء في المملكة