تعرف على أسعار الليرة الانجليزي والرشادي في الأردن اليوم

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات



أكدت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن سعر الذهب شهد ارتفاعا عند 1759 دولارا للأونصة عالميا.

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وقالت النقابة لـ "الوكيل الاخباري" إن سعر الليرة الانجليزي في الأسواق المحلية بلغ 288 دينار والليرة الرشادي 252 دينار .



وأوضحت أنه بلغ سعر الأونصة محليا اليوم الخميس1320 دينارا.



وارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 36.00 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.



