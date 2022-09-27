الثلاثاء 27-09-2022
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الثلاثاء، 27-09-2022 10:44 ص

تعرف على أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة الثلاثاء

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الوكيل الإخباري- أكدت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن سعر الذهب شهد استقرارا عند 1642 دولارا للأونصة عالميا .

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وقالت النقابة لـ "الوكيل الاخباري" إن سعر الليرة شهد استقرارا في الأسواق المحلية فقد بلغ سعر الليرة الانجليزي 273 دينارا والرشادي 241 دينارا.

وأوضحت أنه بلغ سعر الأونصة محليا اليوم الثلاثاء 1245 دينارا.

واستقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 33.90 دينارا  وعيار 24 عند 40.00 دينارا وعيار 18 عند 30.30 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

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