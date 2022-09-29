تعرف على أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة الخميس

الوكيل الإخباري- أكدت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات أن سعر الذهب شهد ارتفاعا عند 1647 دولارا للأونصة عالميا .

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وقالت النقابة لـ "الوكيل الاخباري" إن سعر الليرة شهد ارتفاعا في الأسواق المحلية فقد بلغ سعر الليرة الانجليزي 275 دينارا والرشادي 240 دينارا.



وارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 34.20 دينارا وعيار 24 عند 40.30 دينارا وعيار 18 عند 30.50 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.