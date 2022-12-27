تعرّف على أهم المؤشرات الاقتصادية للمملكة خلال عام 2022

الوكيل الإخباري - حقق الاقتصاد الوطني للمملكة خلال العام الحالي 2022، بعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، رغم التحديات الثقال التي فرضتها الأزمات العالمية والمحلية، والتي أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية.

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وبحسب بيانات إحصائية، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة، في الربع الثاني من العام الحالي 2022، بنسبة 2.9 % مقارنة بالربع الثاني من عام 2021.



وحقق قطاع الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 7.4 %، تلاه قطاع الإنشاءات بنسبة 4.9 %، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 4.5 %، ومن ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 3.9 %.



وارتفع الدخل السياحي للمملكة لنهاية شهر تشرين الثاني من العام الحالي، بنسبة 115 % ليصل إلى 5.3 مليار دولار، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021، نتيجة لزيادة عدد السياح القادمين إلى المملكة بنحو 2.4 مليون سائح ليصل إلى 4.6 مليون سائح.



أما عن حوالات المغتربين، فقد سجلت حوالات العاملين في الخارج خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، ارتفاعا نسبته 0.6 % عن مستواها خلال الفترة المقابلة من عام 2021، لتبلغ ما مقداره 2.829 مليار دولار.



وسجلت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي مستوى مرتفع لنهاية شهر تشرين الثاني من العام الحالي ليبلغ 16.7 مليار دولار، يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8-7 اشهر.



كما ارتفعت الودائع لدى البنوك خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي بمقدار 2.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 6.1 % ليصل رصيدها إلى 41.9 مليار دينار في نهاية شهر تشرين الأول الماضي، فيما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 2.3 مليار دينار خلال نفس الفترة، وبنمو نسبته 7.6 %، ليصل رصيدها إلى 32.3 مليار دينار.



كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى المملكة بنسبة 96.9 % خلال النصف الأول من عام 2022، ليبلغ 548.4 مليون دولار.



وأظهرت بيانات السفر الصادرة عن مجموعة المطار الدولي، نمو حركة السفر بواقع 75.5 %، مقارنة مع عام 2021، مشيرة إلى أن مطار الملكة علياء الدولي سجل نحو 7.1 مليون مسافر خلال الأحد عشر شهرا من عام 2022.



وارتفع حجم التداول في سوق العقار في المملكة بنسبة 23 % لنهاية شهر تشرين الأول الماضي من عام 2022، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021، إلى 4.875 مليار دينار.



ووفقا لمعطيات إحصائية، فقد انخفض معدل البطالة في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2022، بمقدار 2.2 % عن الربع الثاني من العام 2021، وبانخفاض مقداره 0.2 % مقارنة بالربع الأول من عام 2022، ليسجل 22.6 %.



وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك " التضخم" منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، بنسبة 4.22 % ليبلغ 106.68 مقابل 102.36 لنفس الفترة من عام 2021.



وحسب البيانات الإحصائية، زادت قيمة الصادرات الوطنية حتى نهاية شهر أيلول من عام 2022، بنسبة 44 % أي ما مقداره 6.169 مليار دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021 والتي بلغت قيمتها 4.283 مليار دينار.



أما عن العجز التجاري للمملكة، فقد ارتفع منذ بداية عام 2022 حتى نهاية شهر أيلول الماضي، بنسبة 32.8 % ليبلغ 8.137 مليار دينار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 والبالغة 6.125 مليار دينار.



وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين خلال الأشهر العشرة الماضية من عام 2022 بنسبة 15.70 % ليصل إلى 142.06 مقابل 122.78 لنفس الفترة من عام 2021.



كما ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي حتى نهاية شهر تشرين الأول من عام 2022، بنسبة 3.53 % ليصل إلى 92.87 نقطة مقابل 89.70 نقطة لنفس الفترة من عام 2021.



وحول صادرات صناعة عمان، فقد زادت منذ مطلع عام 2022 حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي إلى 6.918 مليار دينار، مقارنة مع 4.671 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2021.



كما بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان لنهاية شهر تشرين الثاني من عام 2022، 18.025 مليار دينار، فيما بلغت نسبة مساهمة غير الأردنيين فيها 48 % في حين سجلت القيمة السوقية في نهاية عام 2021 ما مقداره 15.495 مليار دينار.