تعرّف على أهم 12 حدثاً اقتصادياً أثار العالم في أول عقدين من القرن 21

الوكيل الإخباري - تؤثر الكوارث الطبيعية والإخفاقات المالية والسياسية وغيرها من العوامل الأخرى تأثيراً كبيراً على المشهد الاقتصادي.



ونرصد هنا ابرز 13 حدثا ألقت بظلالها على المشهد الاقتصادي في العقدين الأوّلين من القرن 21.

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1- 2020: تفشي جائحة فيروس كورونا والركود الاقتصادي الناتج عنها

بعد تفشي جائحة كورونا انهارت سوق الأسهم في عام 2020، كان الانهيار السريع مدفوعاً بمخاوف المستثمرين العالميين من انتشار الجائحة، والذي كان من المتوقع أن يتسبب في انخفاض أسعار النفط والركود، وبعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا الجديد أصبح وباء، أغلقت معظم الحكومات الخدمات غير الأساسية، وانخفضت معدلات النمو وتراجعت مبيعات التجزئة ودمر الوباء اقتصاد العديد من البلدان.



2- 2016: البريكست

في حزيران عام 2017، أجرت المملكة المتحدة استفتاءً على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأصبح هذا الإجراء يُعرف باسم "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" أو اختصارا البريكست، وانسحبت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 كانون الثاني 2020، وانخفض النمو الاقتصادي ووصل إلى أدنى مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 2003.



3- 2015: صعود الصين كأكبر اقتصاد في العالم

أصبحت الصين أكبر اقتصاد في العالم استنادًا إلى تعادل القوة الشرائية (PPP)، الذي يستخدم معدل تحويل لمقارنة قوة العملة بعملة دولية نظرية، ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي للصين أصغر من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، فإن نمو تعادل القوة الشرائية و الناتج المحلي الإجمالي أدى إلى تحويل ميزان القوة الاقتصادي، مما دفع الولايات المتحدة إلى المركز الثاني.



4- 2015: أزمة الديون اليونانية تهدّد الاتحاد الأوروبي

في عام 2015، كادت اليونان أن تتخلف عن سداد ديونها، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إقراضها لمواصلة السداد، وكانت هذه أكبر عملية إنقاذ مالي لبلد مفلس في التاريخ، بيد أن هذه الأزمة تسببّت في أزمة الديون الأوروبية أو ما يعرف بأزمة منطقة اليورو، وأدت إلى عمليات إنقاذ لدول أخرى مما دفع الكثيرين إلى التشكيك في جدوى وجود عملة واحدة للاتحاد الأوروبي.





5- 2014: قانون الرعاية الصحية الأمريكي (أوباما كير) يضيف 20 مليون مواطن أمريكي للتغطية الصحية

بعد أن تم إضافة 20 مليون مواطن أمريكي للتغطية الصحية، سمحت الرعاية الوقائية المنخفضة التكلفة للأمراض المزمنة والحالات الأخرى للأشخاص الذين لم يكن لديهم تأمين كافٍ أو غير مؤمن عليهم بالحصول على رعاية بتكاليف مخفضة، مما خفض العبء الضريبي من إجمالي الدخل المحلي، نتيجة لذلك تباطأ إلى حد ما معدل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.





6- 2011: تسونامي وكارثة فوكوشيما النووية في اليابان



في 11 آذار 2011، تعرضت اليابان لزلزال بقوة 9.0 درجات، مما تسبّب في حدوث تسونامي بارتفاع 133 قدماً فوق الخط الساحلي الشمالي الشرقي للبلاد، وقضى أكثر من 18 ألف شخص، كما تسبب في أضرار بقيمة 220 مليار دولار وفقًا للتقديرات، ودمرت الأمواج محطة فوكوشيما للطاقة النووية، مما أدى إلى حدوث تسريبات إشعاعية وقد دمرت الكارثة الثلاثية الاقتصاد الياباني.





7- 2008: ضخّ المليارات في عمليات إنقاذ للشركات المتعثرة

كانت الأزمة المالية التي حدثت بين عامي 2008 و2009 -والتي تُعد واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ- ناتجة عن ضعف اتخاذ القرار وجشع المؤسسات المالية والاستثمارية والتأمينية، حيث أعلن الكثير من كبرى المؤسسات المالية ومنها المجموعة الأمريكية الدولية (AIG)، أكبر شركة تأمين في العالم، عن إفلاسها، مما تسبّب في انهيار جزء كبير من السوق، واستخدمت وزارة الخزانة 350 مليار دولار لبرنامج الإنقاذ، الذي اشترى الأسهم المفضلة في البنوك الكبرى.





8- 2007: أزمة الإسكان أو ما يُعرف بالفقاعة الإسكانية في الولايات المتحدة



أدت إزالة القيود التنظيمية المفروضة على القطاع المالي في عام 1999 إلى تحرير قدرة البنوك على استثمار ودائع عملائها في العقود الاشتقاقية أو ما يعرف بـ "السندات المدعومة بالرهن العقاري" لمنحها للأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف السكن، وبدأ المستثمرون في تحقيق أرباح ضخمة من المشتقات، وانخفض متوسط أسعار المساكن الجديدة بنسبة 22%، في الوقت ذاته رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وعندها ارتفعت الأسعار، والتكلفة ومن ثم التخلف عن السداد، فقد العديد من مالكي المنازل حقوق الملكية في منازلهم أو لم يتمكنوا من بيعها أو سداد المدفوعات الشهرية المتزايدة ما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية.



9- 2005: تكبد خسائر تُقدر ب 160 مليار دولار بسبب إعصار كاترينا



كان إعصار كاترينا أكثر الكوارث الطبيعية تدميراً في الولايات المتحدة، حيث ضرب ساحل لويزيانا في 29 آب 2005، وتسبب في أضرار بقيمة 160 مليار دولار.



10- 2003: غزو العراق

كان لغزو العراق الذي بدأ في آذار عام 2003 آثاره المدمرة على اقتصاد العراق وأيضا الدول المشاركة في الحرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك نظرا للتكلفة الباهظة للحرب وآثارها السلبية على سوق النفط.



11- 2002: طرح عملة اليورو كعملة أوروبية موحدة

تم اعتماد العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ودخلت حيّز التداول في الأول من كانون الثاني 2002، وبحلول آذار 2002 حلّ اليورو محل العملات الوطنية لـ 12 دولة أوروبية بشكل كامل، وعلى الرغم من الشكوك والأزمات فإن اليورو صمد، وأصبح الآن ثاني عملة عالمياً بترتيب نصيبه من التعاملات الدولية.



12- 2001: هجمات 11 سبتمبر تشعل فتيل الحرب

تسببت هجمات 11 أيلول 2001 في مقتل 2973 شخصا، وتكبد أضرار مادية تراوحت بين 82.8 مليار دولار و94.8 مليار دولار، وأدت الهجمات إلى إغلاق البورصة، وانخفاض مؤشر داو جونز بنحو 700 نقطة، كما عمقت من ركود عام 2001 الناجم عن انفجار فُقّاعة الدوت كوم.



كما أشعلت فتيل الحرب على الإرهاب، وتكشف أحدث الدراسات أن تكاليف الحرب في أفغانستان والعراق تجاوزت 6.4 تريليون دولار. ( ارقام )

