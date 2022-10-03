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الإثنين، 03-10-2022 04:18 م

تعرّف على أول طائرة كهربائية في العالم

alice


الوكيل الإخباري - انطلقت ‏Alice، وهي أول طائرة ركاب تعمل بالكهرباء بالكامل على مستوى العالم ‏في أول رحلة تاريخية لتشكل علامة فارقة في تاريخ السفر جواً بدون انبعاثات ‏ملوثة للبيئة.‏

وأقلعت ‏Alice‏ من أحد المطارات الدولية في واشنطن بالولايات المتحدة في رحلة ‏قصيرة استغرقت 8 دقائق، ووصلت إلى ارتفاع 3500 قدم (1067 مترًا) قبل ‏العودة والهبوط.‏

وصرح جريجوري ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة ‏Eviation‏: "اليوم نبدأ حقبة ‏جديدة من الطيران - لقد نجحنا في إمداد السفر جواً بالكهرباء من خلال أول رحلة ‏طيران لا تُنسى للطائر ‏Alice‏".‏

وذكرت ‏Eviation‏ أن رحلة هذه الطائرة الهادئة الخالية من الانبعاثات، وتكاليف ‏تشغيلها المنخفضة للغاية مقارنة بالمراوح التوربينية أو الطائرات الخفيفة، ستشكل ‏حالة إيجابية في أسواق السفر التجاري والشحن جواً.‏

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CNBC

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