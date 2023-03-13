تعرّف على الأسباب التي أبقت الدينار الأردني قوياً بوجه الأزمات الاقتصادية

الوكيل الإخباري - تمكّن الدينار الأردني من المحافظة على قوته، بالرغم من الأزمات التي اجتاحت اقتصاد العالم، من ارتفاع معدلات الفائدة والتضخم.

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ووفقا ليومية الغد، عمل البنك المركزي الأردني على رفع أسعار الفائدة عدة مرات متتالية للحفاظ على هامش صرف مريح، ولمنع حدوث الدولرة.



وتالياً أهم الأسباب التي أبقت الدينار قوياً:



بلوغ الاحتياطيّات الأجنبيّة من العملات الأجنبيّة 16.6 مليار دولار



ارتفاع التسهيلات الائتمانيّة بنسبة 8.5%، أو ما قيمته 2.6 مليار دينار في 2022.



ارتفاع حجم الودائع لدى البنوك بنسبة 6.5% أو ما قيمته 2.6 مليار دينار في 2022.



شكّلت الزيادة في الودائع بالدينار حوالي 87.3% من إجماليّ الزيادة في الودائع.



63% من قروض العملاء ممنوحة بسعر فائدة ثابت، ولم تتأثّر بقرارات أسعار

الفائدة.



البنك المركزيّ يوازن بين الاستقرار النقديّ ودعم النموّ الاقتصاديّ



المحافظة على ثبات سعر صرف الدينار الأردنيّ أمام الدولار الأمريكيّ هو أساس الاستقرار النقديّ والماليّ في المملكة منذ عام 1995



البنك المركزيّ الأردنيّ يلتزم، تنفيذاً لقانونه، بالمحافظة على الاستقرار النقديّ والمصرفيّ.



رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقديّة بواقع 450 نقطة أساس لم ينعكس منها سوى 185 نقطة أساس على أسعار فائدة قروض العملاء.



المنافسة بين البنوك وتوفّر سيولة كافية للإقراض في السوق النقديّ وثبات أسعار فائدة التمويل الممنوح عبر برنامجي البنك المركزيّ أدّت إلى اعتدال الارتفاع في أسعار فائدة الإقراض.