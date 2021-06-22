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تعرف على الدولة الأكثر استيرادا للكافيار الروسي

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الوكيل الإخباري- قالت دراسة لمصرف "روس سيلخوز بنك"، إن صادرات الكافيار الروسي زادت في عام 2020 بنسبة 12٪ مقارنة بالعام الذي سبقه، وتضاعفت تقريبا خلال 5 سنوات.

وذكرت الدراسة، أن أقوى نمواً في الطلب على الكافيار الروسي، كان من جانب الولايات المتحدة التي دخلت ضمن قائمة أول 10 مشترين لهذه المادة الغذائية الفاخرة.

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ووفقا للدراسة، بلغت الكمية المعروضة للتصدير من الكافيار الروسي في عام 2020، نحو 1213 ألف طن. حيث "أظهرت الولايات المتحدة أقوى نمواً في الطلب على الكافيار الروسي في خمس سنوات: زادت الكمية المصدرة لها من 4 أطنان في عام 2016، إلى 28 طنا في عام 2020، أي بنسبة 640٪، أو 7.4 مرة".

 

وتضيف الدراسة "في نهاية العام الماضي، دخلت الولايات المتحدة ضمن الدول الـ 10 الأولى التي تستورد الكافيار الروسي. وتتصدر أوكرانيا القائمة (604 أطنان)، وتأتي بيلاروس في المرتبة الثانية (176 طنا)، وتبلغ حصة كازاخستان 153 طنا".


وأظهرت مولدوفا ديناميكيات عالية في حجم نمو استيراد الكافيار الروسي خلال عام (2.6 مرة، حتى 64 طنا) وكندا (بنسبة 81٪، حتى 19 طنا).

 

ووفقا للدراسة، تدخل في قائمة الدول الـ 10 كذلك، أوزبكستان وأذربيجان وجورجيا والصين في المرتبة الأخيرة.


ونوهت الدراسة، بأن التصدير إلى الصين تراجع بنسبة 65٪ إلى 15 طنا في نهاية العام الماضي من 42 طنا في عام 2019.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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