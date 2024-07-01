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تعرف على سعر أونصة الذهب عالميا اليوم الاثنين

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الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في آسيا في الساعات الأولى من صباح الاثنين، مدعومة ببيانات أظهرت تراجع التضخم في الولايات المتحدة، مما عزز الآمال في أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

لم يطرأ أي تغيير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 2323.74 دولار للأونصة بحلول الساعة 0022 بتوقيت غرينتش. وقفزت الأسعار أكثر من أربعة بالمئة خلال الربع الثاني.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2333 دولارًا.

المعدن الأصفر يسجل ارتفاعًا للربع الثالث على التوالي
وأظهرت بيانات، الجمعة، أن الأسعار الأميركية لم تتغير في مايو في حين ارتفع إنفاق المستهلكين على نحو معتدل، وهو اتجاه قد يقرب البنك المركزي الأميركي من البدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 29.05 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 993.60 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2 بالمئة إلى 974.50 دولار.

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سكاي نيوز عربية


 




 

 


 

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