تعرف على سعر الليرة الرشادي والانجليزي في الأردن

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان أن سعر الليرة الانجليزي في الأسواق المحلية بلغ 288 دينار والليرة الرشادي 253.



وقال علان لـ "الوكيل الإخباري" إن سعر الذهب عالميا شهد استقرار اليوم الأحد عند 1727 دولارا للأونصة.



وأضاف أن سبب استقرار سعر الليرة محليا جاء لارتفاع الطلب والعمولة على السبائك الذهبية.



وأوضح أن الطلب جيد جدا على المصوغات الذهبية.



واستقرت أسعار الذهب اليوم الأحد في السوق المحلية، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 35.60



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